بالفيديو سيناريو "يوم القيامة".. هجوم عسكري على "إسرائيل" من جبهات عدة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:51 م
13 ابريل 2023
صواريخ
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سيناريو "يوم القيامة".. هجوم عسكري على "إسرائيل" من جبهات عدة

 

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