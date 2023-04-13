بالفيديو سيناريو "يوم القيامة".. هجوم عسكري على "إسرائيل" من جبهات عدة

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سيناريو "يوم القيامة".. هجوم عسكري على "إسرائيل" من جبهات عدة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:51 م
13 ابريل 2023
سيناريو "يوم القيامة".. هجوم عسكري على "إسرائيل" من جبهات عدة
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