راصد جوي يكشف عن حالة طقس فلسطين أول أيام عيد الفطر

كشف الراصد الجوي داود الطروة، اليوم الخميس 13 ابريل 2023، عن حالة طقس فلسطين في أول أيام عيد الفطر السعيد 2023.

وقال الراصد الطروة في تصريح صحفي: إن أجواء ربيعية لطيفة تطرأ أول أيام عيد الفطر السعيد، إذ تكون درجات الحرارة معتدلة.

يشار إلى ان منخفضاً جوياً يضرب فلسطين منذ يوم أمس الأربعاء، ويستمر تأثيره، بحيث يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً وفي ساعات المساء تضعف فرصة سقوط الأمطار وتميل الأجواء إلى الاستقرار بشكل تدريجي والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ووفق الجمعية الفلكية الفلسطينية، فإن هلال شهر شوال يولد الخميس 20 ابريل 2023 الساعة 06:12 دقيقة صباحاً، ويحل عيد الفطر يوم الجمعة 21 ابريل بنسبة 100%، لإمكانية رؤية الهلال وثبوت الرؤية الشرعية من بعض الدول العربية والإسلامية يوم الخميس بمشيئة الله.