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بالفيديو والصور
شاهد | تراكم الثلوج على جبل الشيخ شمال فلسطين المحتلة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:39 ص
13 ابريل 2023
شاهد | تراكم الثلوج على جبل الشيخ شمال فلسطين المحتلة
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