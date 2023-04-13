بالفيديو والصور شاهد | تراكم الثلوج على جبل الشيخ شمال فلسطين المحتلة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:39 ص
13 ابريل 2023
ثلوج جبل الشيخ (4).jpeg
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ثلوج جبل الشيخ (1).jpeg
ثلوج جبل الشيخ (4).jpeg
ثلوج جبل الشيخ (3).jpeg
ثلوج جبل الشيخ (2).jpeg
شاهد | تراكم الثلوج على جبل الشيخ شمال فلسطين المحتلة

 

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