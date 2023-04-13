سرايا القدس - كتيبة طوباس تنصب كميناً محكماً على مفترق طمون

أعلنت سرايا القدس - كتيبة طوباس اليوم الخميس 13/4/2023، عن تمكن مجاهديها من نصب كمين محكم لقوة صهيونية منطقة الحسبة على مفترق بلدة طمون قضاء محافظة طوباس بالضفة المحتلة.

وأفادت سرايا القدس – كتيبة طوباس أن مجاهديها تمكنوا من نصب كمين محكم لفرقة مشاة لقوات الاحتلال واستهدافهم بصليات من الرصاص المبارك في أكثر من محور والذين تمركزوا في منطقة الحسبة على مفترق بلدة طمون قضاء محافظة طوباس.

وأكدت سرايا القدس – كتيبة طوباس، أن مجاهديها تمكنوا من تحقيق إصابات مباشرة في صفوف جنود الاحتلال.

متابعة صحفية: قوات جيش الإحتلال قامت بتخريب مركبة لسيدة فلسطينية من ذوي الاحتياجات الخاصة بدعوى البحث عن أسلحة دون العثور على أي شيء داخل المركبة.