ستة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

ذكرت إذاعة صوت الأسرى، أن ستة أسرى من الضفة الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة يدخلون اليوم الخميس 13/4/2023، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم خمسة محكومون بالمؤبد مدى الحياة.

والأسرى هم:

الأسير شادي غالب محمد ياسين أبو شخدم "الحسيني" (41 عامًا) من مدينة الخليل، وهو معتقل منذ عام 2002، وأمضى 21 عامًا في سجون الاحتلال، ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة المكرر 6 مرات إضافة إلى عشرين عاماً، بتهمة الانتماء إلى كتائب شهداء الأقصى والمشاركة في التخطيط لعملية الشهيدة "عندليب طقاطقة" الاستشهادية عام 2002، في مدينة القدس، أدت إلى مقتل 6 صهاينة وإصابة 85 آخرين بجراح، كما تم هدم منزل عائلته بالكامل عام 2003.

واستطاع الأسير "أبوشخدم" أن يستثمر سنوات سجنه وينمي قدراته الثقافية والسياسية، وأتقن اللغتين العربية والعبرية، واستطاع أن يؤلف كتاب بعنوان (ثمن الحرية للثورات العربية).

الأسير موسى إبراهيم موسى حسين (41 عامًا) من مدينة الخليل، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2009، وأمضى 14 عاماً في السجون الصهيونية.

الأسير أحمد علي محمود أبو خضر (42 عامًا) من بلدة سيلة الظهر في جنين المحكوم بالسجن المؤبد 11 مرة بالإضافة إلى 50 عامًا وستة أشهر، ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 21 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير ناصر محمود أحمد عويص (53 عاماً) من مخيم بلاطة في مدينة نابلس، وهو معتقل منذ عام 2002، وأمضى 21 عامًا في السجون، ومحكوم بالسجن المؤبد 14 مرة بالإضافة إلى 50 عامًا، حيث اتهمه الاحتلال بالقيادة والمشاركة بتأسيس كتائب شهداء الأقصى وتخطيط وتنفيذ عدة عمليات عسكرية، لكنه رفض الاعتراف بشرعية المحاكمات.

يذكر أن لناصر شقيق شهيد هو زهير عويص، وعم شهيد هو محمد عويص، وأن والده قد توفي خلال فترة اعتقاله.

الأسير حمزة عمر عبد الفتاح شمارخة (43 عاماً)، من بيت فجار بمحافظة بيت لحم المحكوم بالسجن المؤبد 6 مرات بالإضافة إلى 20 عاما، ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 21 عامًا في السجون.

الأسير جمعة إبراهيم عيسى عزام (53 عامًا) من مخيم جباليا شمال القطاع، المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 17 عامًا في السجون الصهيونية.