اعتقالات في الضفة المحتلة وسط مداهمات واسعة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس 13/4/2023، حملة اعتقالات واسعة بعد اقتحام ومداهمات عدة قرى ومدن بالضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان، نجم حامد، ومحمد جابر، وأحمد جرابعة، خلال اقتحامها بلدة بيتين شرق رام الله.

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال اقتحمت العوجا، وداهمت منازل لعائلة الجراهيد في البلدة، واعتقلت كلا من: الشقيقين أحمد وعلاء جميل، والشقيقين يحيى وعبد المنعهم خالد، وقريبهم محمد عواد.

بينما اعتقل الشاب حذيفة أبو عابد من طولكرم بعد محاصرة منزل كان متواجدًا بداخله في الخليل، فيما اعتقل الشابين أدهم صبانة، وإيهاب أبو فانوس، عقب اقتحام منزليهما في بلدة بيت أمر شمال المحافظة ذاتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، قريتي جلبون وفقوعة شمال شرق جنين، واحتجزت شابا من بلدة يعبد عند حاجز عسكري.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي فقوعة وجلبون، ونصبت عدة حواجز عسكرية وشرعت بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها، ما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين، فيما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط يعبد وقرية كفيرت.

وفي سياق متصل، احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز عسكري "شافي شمرون"، المقام على أراضي المواطنين شمال غرب نابلس، الشاب ليث قدري أبو بكر من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، لأكثر من ساعة، وأخلت سبيله بعد استجوابه.