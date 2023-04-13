تحتوي على أسرار حساسة.. الكشف عن هوية مُسرب الوثائق الأمريكية السرية

كشفت وسيلة اعلام أمريكية، عن المتسبب في تسريب الوثائق السرية الأمريكية من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، التي تتعلق بسياسة واشنطن مع أعدائها وحلفائها.

وأكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن المسؤول عن تسريب الوثائق السرية شاب أمريكي عمل داخل قاعدة عسكرية وحصل عليها خلال فترة عمله.

ونشر الشاب الأمريكي وق الصحيفة، أسراراً حساسة تتعلق بالأمن القومي، في مجموعة على الإنترنت.

وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية، بيل بيرنز، اعترف في أول تصريحات علنية له منذ تسريب وثائق عسكرية سرية، بأن القضية تمثل مشكلة ملحة للولايات المتحدة لا تقل "شدة عن أي شيء آخر" في اللحظة الحالية.

وكانت قد شهدت الأيام الماضية تسريب عدد من الملفات السرية من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يتعلق بعضها بسياسة أمريكا مع أعدائها وحلفائها، ما أثار موجة من القلق داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية.