‏دعاء اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان 2023، حلّ اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 2023، إذ يعمل المسلمون في كل يوم على الدعاء بأدعية شهر رمضان المبارك، إذ يبحثون عن دعاء الشهر الفضيل عبر محركات البحث والسوشيال ميديا، لأن الأدعية تجلب الرزق وتُزيل الهموم والكربات عن كاهل المسلم، وقد أوصى الله ورسوله الكريم المسلمين بالدعاء في كل الأوقات، لكن الدعاء في شهر رمضان المبارك له أثر عظيم جداً وأجر مضاعف أيضاً.

دعاء 22 رمضان 2023

دعاء 22 رمضان 2023، شهر رمضان الكريم يجدد أرواحنا وينقيها من الشوائب والمعاصي، إذ يغفر الله سبحانه وتعالى لكل التائبين كما يقبل توبة العبد إذا دعاه لاسيما في الشهر المعظم، لذا يستثمر المسلمون شهر رمضان المبارك بالعبادة والطاعة وتقديم الأعمال الحسنة والخير أملا في نيل الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى ومع حلول اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان المبارك 2023، ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أدعية يوم 22 رمضان 1443 مكتوبة مستجابة بإذن الله.

دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان 1444

دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان 1444، شهر رمضان المبارك يصلح ما أفسده العام في المؤمن فهو فرصة من الله سبحانه وتعالى لعبده لتخطي خطاياه معاصيه للتقرب من الله سبحانه وتعالى لينال الأجر والثواب عما يقدمه من أعمال صالحة وأداء الفروض والعبادات والدعاء تضرعا لله عز وجل، وفي هذه المقالة سنرفق لكم عدد من الأدعية التي يمكن للمسلم أن يدعو بها الله سبحانه وتعالى في اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان المبارك أو في غيره من الأيام.

🍂•دعاء فجر [22]رمضان 2023🌙✨

اللهمَّ في فجر هذا اليوم إجعلنا أسعد خلقك وأقرب عبادك إليك ، اللهم إغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقى واڪتب لنا رضاك وعفوك والجنه

اللهمَّ إنا نعوذ بك من تقلبات القلـــ♡ــوب والأيام

ونسألك العافية من جميع الأمراض والأســـــقام .. pic.twitter.com/YPZAq7ftHM — آلُعرآقيَ آلُآصٍيَلُ 🇮🇶 (@TaR__76) April 13, 2023

دعاء 22 رمضان 2023

دعاء 22 رمضان 2023، "اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه غرضاَ للبلايا والآفاتِ واشرح وأمن به صدري بأمانك يا أمان الخائفين". اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي فِيهِ أَبْوَابَ فَضْلِكَ، وأَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهِ بَرَكَاتِكَ، ووَفِّقْنِي فِيهِ لِمُوجِبَاتِ مَرْضَاتِكَ، وأَسْكِنِّي فِيهِ بُحْبُوحَةَ جَنَّاتِكَ، يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ، اللهم نسألك في هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان رحمة لا تنقطع وسعادة لا مثيل لها وقرة عين دائمة، اللهم أعنا على دوام الشكر والذكر وحسن العبادة لك وحدك في هذا الشهر الفضيل وفي كل يوم من أيام حياتنا.