اقتراب طائرات وسفن حربية صينية من جزيرة تايوان.. هل اقتربت الحرب؟

اقتربت طائرات وسفن حربية صينية من جزيرة تايوان خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسط تخوفات من محاصرة الجزيرة واندلاع حرب كما حدث بين روسيا وأوكرانيا.

وفي التفاصيل، أعلنت القوات المسلحة في تايوان، عن 26 طائرة و7 سفن صينية من الجزيرة التايوانية خلال الـ 24 ساعة الماضية،

ووفقًا للبيان الذي نُشر على حساب وزارة الدفاع على تويتر: "خلال الفترة من الساعة 6:00 من صباح أمس الأربعاء، 12 أبريل، حتى الساعة 6:00 من صباح الخميس، 13 أبريل، تم تسجيل اقتراب 26 طائرة و7 سفن تابعة للجيش الشعبي الصيني حول تايوان".

وأشار البيان إلى أن 14 طائرة عبرت ما يعرف بـ "الخط الوسطي" في مضيق تايوان ودخلت منطقة التحكم الجوي للدفاع الجوي الخاصة بالجزيرة، بما في ذلك مقاتلات J-16 وJ-10 وSU-30.

وذكر، أن تايوان قامت بإرسال طائرات وسفن دورية جوية وبحرية لمراقبة الوضع، ونشرت أيضًا منصات إطلاق صواريخ على الأرض.

يشار إلى أن الجيش الصيني بدأ السبت الماضي تدريبات على مدى ثلاثة أيام بالقرب من الجزيرة "كتحذير للقوات الانفصالية" على خلفية قيام رئيسة تايوان تساي إينغ وين بزيارة الولايات المتحدة والتقت برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، الأربعاء الماضي في كاليفورنيا، حيث عقدا اجتماعا مما أثار غضب بكين.