الأرصاد الجوية: استمرار تأثير المنخفض والحرارة أدنى من معدلها السنوي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الخميس 13 ابريل 2023، أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً وفي ساعات المساء تضعف فرصة سقوط الأمطار وتميل الأجواء إلى الاستقرار بشكل تدريجي والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو باردًا إلى شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.