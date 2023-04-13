الاحتلال يستعد لاحتمالية شن هجمات متنوعة بيوم القدس العالمي

أفادت وسائل إعلام عبرية، الخميس، بأن المؤسسة الأمنية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تستعد لاحتمالية شن هجمات متنوعة خلال ذكرى يوم القدس العالمي التي توافق يوم غد الجمعة.

وبحسب القناة 13 العبرية، أن المؤسسة الأمنية تستعد لاحتمالية شن هجمات "سيبرانية" واسعة وإطلاق صواريخ وطائرات بدون طيار (انتحارية) باتجاه الكيان.

وأشارت القناة، إلى أن جيش الاحتلال عزز من نشر منظومة القبة الحديدية على نطاق واسع في جميع أنحاء الكيان.

ويستعد الملايين من المناصرين للقضية الفلسطينية في دول عربية وإسلامية عدة، والفلسطينيون، لإحياء يوم القدس العالمي الذي يصادف آخر جمعة من شهر رمضان.

ويأتي ذلك، تأكيدًا على حق الدفاع عن المسجد الأقصى والقدس، وأن المساس بهما "خط أحمر".