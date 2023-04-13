عائلة يحيى الحواجري بطلا لبطولة قرية برير الرمضانية  الخامسة

بحضور الاستاذ عبدالسلام هنية عضو المجلس الاعلى للشباب والرياضة و نائب رئيس اللجنة الاولمبية الدكتور اسعد المجدلاوي اقيمت نهائي بطولة قرية برير الرمضانية الخامسة التي تنظمها جمعية برير الخيرية برعاية كريمة من أبناء المرحوم ( اياد محمود عوكل ) لكرة القدم في ملعب نادى غزة الرياضي.

حيث تفوق فريق يحيى الحواجري على فريق عائلة حسان بهدفين دون رد وسجل أهداف المباراة كلا من سهيل يحيى و احمد يحيى .

وبدورة اعرب هنية عن سعادة بالأجواء الجميلة بالبطولة وتمنى بان تقام البطولة القادمة وقرية برير محررة وقدم شكره الكبير لجمعية بريرة الخيرية على دورها في اقامة ونجاح البطولة .

وثمن الدكتور اسعد المجلاوي عن سعادة للمشاركة في المهرجان الرياضي الوطني المتميز والذى يقام للمرة الخامسة على التوالي .

وبدورة قدم الدكتور عبد الحكيم ابو دغيم شكره لكل القائمين على البطولة واللجنة المنظمة للبطولة ولجنة الحكام و نادى غزة الرياضي مستضيف البطولة والى مجلس ادارة الجمعية والى راعى البطولة ابناء المرحوم ( اياد محمود عوكل).

وكانت كلمة الختام لنائب الجمعية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة الدكتور بسام عيطة حيث قدم شكرة لكل الحضور والضيوف واللجنة المنظمة للبطولة والى دينموا البطولة رئيس اللجنة الرياضية في جمعية برير الخيرية الاستاذ نضال عوكل على جهده الكبير في انجاح البطولة الى راعى البطولة والى الشرطة الفلسطينية ولكل من ساهم في انجاح البطولة.

هذا وبعد انتهاء المباراة تم تكريم الفريقين وحكام البطولة واللجان التي اشرفت على البطولة وتم تقديم درع الى نادى غزة الرياضي للاستضافتهم للبطولة وقدم الاستاذ عبدالسلام هنية جائزة مالية للفريق الفائز بالبطولة .







