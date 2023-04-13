سعر الدولار اليوم في لبنان الخميس 13 أبريل 2023 كم سعر الدولار اليوم في لبنان بالسوق السوداء، لا تزال الليرة السورية تتدهور أمام الدولار الأمريكي وفق شاشات ومنصات التداول التي أظهرت ارتفاعاً كبيرا على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية لليوم الخميس 13 ابريل 2023، إذ وصل سعر الدولار الأمريكي الواحد إلى نحو 100 ألف ليرة لبنانية قبل أيام معدودة وهو ما يعني أن 10 دولارات باتت تساوي مليون ليرة وهو انتكاسة لم تشهدها العملة اللبنانية من قبل.

سعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء اليوم الخميس 13 ابريل 2023

سعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء اليوم الخميس 13 ابريل 2023، ويبحث اللبنانيون عن أسعار الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي لليوم الخميس الموافق 13 ابريل 2023، خاصة وأن هناك فئات وشرائح عدة في المجتمع اللبناني تهتم بمعرفة أسعار العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس في السوق السوداء خلال الفقرة الأخيرة.

كيف جاء سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخمس بالسوق السوداء

كيف جاء سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخمس بالسوق السوداء، ومنذ ساعات صباح اليوم الخميس وسعر الدولار الأمريكي يرتفع مقابل الليرة السورية، إذ صعد سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الخميس 13 ابري/ نيسان 2023 إلى 97 ألف ليرة للشراء و97.3 ألف ليرة للبيع مقابل 96.5 ألف لليرة للشراء و97 ألف ليرة للبيع، في السوق السوداء.

سعر الدولار على منصة صيرفة اليوم الخميس 13 ابريل 2023

سعر الدولار على منصة صيرفة اليوم الخميس 13 ابريل 2023، هناك فئات لا تتعامل مع السوق السوداء في عمليات المصرفية، بل تتعامل مع نقاط ومراكز صرف رسمية ومرخصة، إذ تبحث عن سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية في التعاملات على منصة"Sayrafa" بلغت 72 مليون دولار أمريكي بمعدل 87 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة، وكان 88 ألف ليرة للدولار قبل أيام.