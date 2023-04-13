أسعار الذهب في سوريا اليوم الخميس 13 ابريل 2023

سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا: 162.272 ليرة، ما يعادل 64.59دولار.

سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا: 148.751 ليرة، ما يعادل 59.20 دولار.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21 بالدولار: 141.991 ليرة، ما يعادل 56.51 دولار.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18: 121.706 ليرة، ما يعادل 48.44 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا: 94.659 ليرة، ما يعادل 37.67 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 12 في سوريا: 81.136 ليرة، ما يعادل 32.29 دولار.

سعر أوقية الذهب في سوريا: 5.046.661 ليرة، ما يعادل 2.009دولار.

سعر الجنيه الذهب في سوريا: 1.135.932 ليرة، ما يعادل 452.11دولار.