أسعار الذهب في سوريا اليوم الخميس 13 ابريل 2023، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار غرام الذهب وعياراته المختلفة، كما لاحظنا زيادة البحث عبر محركات البحث عن سعر الذهب، ناهيك عن اهتمام الكثير من التجار ورجال الأعمال ومحلات الصرافة بأسعار الذهب في سوريا.
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سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا: 162.272 ليرة، ما يعادل 64.59دولار.
- سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا: 148.751 ليرة، ما يعادل 59.20 دولار.
- سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21 بالدولار: 141.991 ليرة، ما يعادل 56.51 دولار.
- سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18: 121.706 ليرة، ما يعادل 48.44 دولار.
- سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا: 94.659 ليرة، ما يعادل 37.67 دولار.
- سعر جرام الذهب عيار 12 في سوريا: 81.136 ليرة، ما يعادل 32.29 دولار.
- سعر أوقية الذهب في سوريا: 5.046.661 ليرة، ما يعادل 2.009دولار.
- سعر الجنيه الذهب في سوريا: 1.135.932 ليرة، ما يعادل 452.11دولار.
- سعر كيلو الذهب في سوريا: 162.272.046ليرة، ما يعادل 64.585 دولار.