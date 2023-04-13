بالفيديو ريال مدريد يهزم تشيلسي بهدفين و يضع قدماً في نصف نهائي دوري الأبطال

وضع فريق ريال مدريد قدما في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه تشيلسي الإنجليزي (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، بالعاصمة مدريد.

وسجل ثنائية الفريق الملكي كل من المهاجمين الفرنسي كريم بنزيما والإسباني ماركو أوسينسيو في الدقيقتين (21، 74) على الترتيب.

وأكمل فريق تشيلسي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه بينجامين تشايلويل عند الدقيقة 59 من زمن اللقاء الذي جرى في ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد.

وأصبح فريق ريال مدريد، بعد هذا الفوز، قاب قوسين أو أدنى من بلوغ الدور قبل النهائي للبطولة "التشامبيونز ليغ"، بالرغم من أن مباراة الإياب ستجري على ملعب "ستامفورد بريدج" بالعاصمة البريطانية لندن، معقل تشيلسي، يوم الثلاثاء 18 أبريل الجاري.

يذكر أن المتأهل من مواجهة فريقي ريال مدريد وتشيلسي سيلعب في الدور قبل النهائي للبطولة القارية المرموقة "التشامبيونز ليغ"، مع الفائز من المواجهة بين الفريق الإنجليزي الآخر مانشستر سيتي وبايرن ميونخ الألماني.

وكان فريق مانشستر سيتي قد حقق فوزا كبيرا على ضيفه بايرن ميونخ (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر، في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أيضا.