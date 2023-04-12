السفارة: الانتهاء من سفر أفواج معتمري غزة للموسم الحالي

أعلنت سفارة دولة فلسطين في القاهرة عن إتمام مغادرة جميع رحلات العمرة لأهالي قطاع غزة في الموسم الحالي، إذ غادر الفوج الرابع عشر والأخير من معتمري المحافظات الجنوبية لقطاع غزة عبر مطار القاهرة الدولي فجر الثلاثاء، متوجها إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت قنصل سفارة دولة فلسطين بالقاهرة مستشار أول نداء البرغوثي، إن دولة فلسطين تمكنت بتوجيهات الرئيس محمود عباس من تسيير رحلات العمرة للموسم الحالي لأبناء المحافظات الجنوبية، مشيرة إلى اكتمال مغادرة معتمري المحافظات الجنوبية، إذ بلغ العدد الإجمالي للمسافرين 10370 معتمرا، تم تسيير رحلاتهم على مدى الأشهر الماضية، مبينة أن موعد عودة آخر فوجين من المعتمرين في نهاية الشهر الجاري.

وعبر سفير دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية السفير دياب اللوح عن خالص شكره للحكومة المصرية، والأجهزة الأمنية المصرية المعنية نظير جهودها الكبيرة والتسهيلات التي قدمتها لتمكين أبناء شعبنا في قطاع غزة من السفر لأداء العمرة بسلاسة ويسر، مثمنا دور المملكة العربية السعودية وقنصلياتها لتعاونهم الكبير، والعمل على تيسير جميع إجراءات سفرهم وعودتهم إلى قطاع غزة.

الجدير بالذكر، أن سفارة دولة فلسطين بالقاهرة خصصت خلية عمل من كادرها على مدار الساعة لإنجاز موسم العمرة بالشكل الذي ييسّر على أبناء الشعب الفلسطيني، بدءا من استقبالهم في معبر رفح البري، وصولا إلى مطار القاهرة الدولي، وتقديم المساعدات اللازمة، ومن ثم مرافقتهم بالحافلات التي خُصصت لنقلهم إلى مطار القاهرة.

وأوضحت، أنه تم إنهاء الإجراءات اللوجستية المتعقلة بسفر المعتمرين، والقيام بكل الترتيبات اللوجستية والمتعلقة بإصدار التأشيرات بالتعاون مع القنصليات السعودية، بالتنسيق الكامل مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وجميع جهات الاختصاص في دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية الشقيقة.