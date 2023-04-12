بث مباشر مباراة ميلان ونابولي في دوري أبطال أوروبا

يستضيف نادي ميلان، مواطنه فريق نابولي، مساء اليوم الأربعاء 12 إبريل، وذلك في إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022- 2023 على ملعب سان سيرو.

ستكون مباراة ميلان ونابولي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مواجهة قوية بين فريقين إيطاليين من ذوي الخبرة في البطولة، إذ يستعد كلا الفريقين بقائمة قوية تسعى من أجل الفوز والوصول إلى الدور نصف النهائي.

يدخل فريق نابولي اللقاء من أجل الثأر من هزيمته القاسية بملعبه من ميلان في الدوري الإيطالي، إذ فاز الروسونيري برباعية على نادي الجنوب الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من التوقيع على لقب الدوري الإيطالي بعد غياب دام أكثر من 30 عامًا.

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