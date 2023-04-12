دراسة الباحث الدحدوح تناقش عمل مصوري القنوات الفضائية الفلسطينية

منحت عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة غزة الباحث في كلية علوم الاتصال واللغات قسم العلاقات العامة والإعلام حمدان كامل الدحدوح درجة الماجستير، وذلك بعد مناقشة رسالته الموسومة بعنوان: اتجاهات مصوري القنوات الفضائية الفلسطينية نحو استخدام تقنيات التصوير الحديثة أثناء التغطية الإعلامية".

واعتبرت لجنة المناقشة دراسة الدحدوح دراسة مميزة ونوعية من حيث المنهجية المتبعة وموضوعها الذي يعتبر اسهاماً في اثراء المكتبة بالعلمية بمثل هذه الموضوعات، حيث هدفت دراسة الدحدوح لرصد اتجاهات مصوري القنوات الفضائية الفلسطينية نحو استخدام تقنيات التصوير الحديثة أثناء التغطية الإعلامية.

وطُبقت دراسة الباحث الدحدوح على عينة بلغ قدرها 80 مصورًا صحفيًا تلفزيونيًا من العاملين في الفضائيات الفلسطينية بغزة والضفة، اضافة لاجراء المقابلة مع 7 من المختصين والخبراء بمجال تقنيات التصوير، ومدراء الفضائيات الفلسطينية.

وأظهرت نتائج الدراسة اتجاه مصوري القنوات الفضائة الفلسطينية نحو استخدام تقنيات التصوير الحديثة أثناء التغطية الإعلامية بنسبة بلغت 92%، وهي درجة تأييد عالية جدا، فيما تصدرت (كاميرات التصوير عالية الجودة) المرتبة الأولى ضمن أبرز تقنيات التصوير الحديثة المستخدمة أثناء التغطية الإعلامية بنسبة 85%، يليها (مانع الاهتزاز Stabilizer) بنسبة 71.3%.

وأوصى الباحث في دراسته القنوات الفضائية الفلسطينية بزيادة اهتمام القنوات الفضائية باقتناء تقنيات التصوير الحديثة، وإيفاد مصوريها بكل ما هو جديد في عالم التصوير التلفزيوني، كما وأوصت الدراسة مصوري الفضائيات الفلسطينية بالتدرب على استخدام أدوات وتقنيات التصوير الحديثة؛ من أجل تجويد العمل الصحفي والوصول إلى تغطية إعلامية متميزة للأحدث.

وحازت أطروحة الباحث الدحدوح على إشادة لجنة الحكم والمناقشة، المكونة من الأستاذ الدكتور أمين منصور وافي استاذ الصحافة والإعلام بالجامعة الإسلامية مشرفا ورئيسا، والدكتور حاتم علي العسولي رئيس جامعة غزة فرع الجنوب مناقشا داخليا، والدكتور أمجد الصفوري عميد كلية الإعلام في جامعة الزرقاء واستاذ الإعلام الرقمي في المملكة الأردنية الهاشمية مناقشاً خارجياً، وذلك لشمولها لموضوع الدراسة ودقتها.

وحضر جلسة المناقشة، التي عقدت في قاعة المؤتمرات في جامعة غزة، ذوو الباحث ولفيف من الباحثين والكتاب، إضافة لعدد كبير من الشخصيات الاجتماعية والإعلامية والصحفيين.











