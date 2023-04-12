العاروري: هناك تسارعاً كبيراً في الأحداث لصالح محور المقاومة

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري أن هناك حضوراً ليوم القدس العالمي في المسجد الأقصى هذا العام.

وفي كلمة له في لقاء "درع القدس الضفة نحو عهد جديد"، شدد العاروري على أن كل الأمة الاسلامية محور مقاومة، وهو في صعود، لافتاً الى أن هناك تسارع كبير في الأحداث لصالح محور المقاومة.

وحول ما يجري من احداث و اعتداءات في المسجد الأقصى، أوضح العاروري بأن المقاومة أوقفت اقتحامات المستوطنين في العشر الأواخر من رمضان، مشيراً الى أن حكومة الاحتلال رفضت دخول المستوطنين خشية من أي تصعيد يمس الأقصى، خصوصًا بعد ما تعرضت له من قصف وعمليات قبل أيام جراء اعتدائها على المقدسات.

وتابع يقول: "اليوم هو آخر يوم من عيد الفصح اليهودي والذي يُقتحم المسجد الأقصى خلاله ولكن تزامن مع بداية العشر الأواخر من شهر رمضان".

وقال العاروري: "نملك المقاومة التي ستوقف العدوان وستحرر الأقصى".

و تطرق العاروري في سياق كلمته الى التطبيع العربي مع كيان الاحتلال قائلاً: "الذين انفتحوا في علاقاتهم مع كيان الاحتلال أوضاعهم أصبحت في الحضيض، والكيان لم يسبق أن عاش هذه الحالة من التنازع والفشل والانقسام."