سوريا تعلن إعادة فتح سفارتها في تونس وتعيين سفير على رأسها

أعلنت سوريا وتونس في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، أنه تجاوباً مع مبادرة الرئيس التونسي قيس سعيد بتعيين سفير لبلاده في دمشق، قررت سوريا إعادة فتح سفارتها في تونس وتعيين سفير على رأسها.

وجاء في البيان: "حرصاً من الجانبين على إعادة العلاقات السورية التونسية إلى مسارها الطبيعي، يتواصل التشاور والتنسيق بين وزيري الخارجية في البلدين، تكريساً لروابط الأخوّة العريقة التي تجمع سوريا بتونس، وإعلاءً لقيم التضامن والتآزر بينهما، ولما فيه خير ومصلحة شعبيهما الشقيقين".

ووصفت مصادر في الخارجية السورية إجراء تونس بشأن تعيين سفير لها في دمشق بالمفاجأة.

وأضافت المصادر أن هناك زيارة لوزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى الجزائر وتونس نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل، مؤكدةً أنه خلال هذه الزيارة إلى تونس قد يتم تحديد أسماء السفراء الذين سيتم اعتمادهم.