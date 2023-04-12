وفد ايراني يصل السعودية تمهيداً لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية الإيرانية

وصل وفد إيراني الأربعاء إلى المملكة العربية السعودية، وذلك تمهيداً لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية الإيرانية، فيما تستعد أهم قوّتَين إقليميّتَين في الخليج لاستئناف علاقتهما المقطوعة منذ أكثر من سبع سنين.

وتأتي الزيارة الإيرانية بعد زيارة وفد سعودي مماثل لطهران السبت لمناقشة آليات إعادة فتح بعثات المملكة في الجمهورية الإسلامية، وبعد لقاء وزيري خارجية البلدين الخميس الماضي في بكين حيث تعهدا تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

وقالت وكالة إرنا الرسمية للأنباء: "وصل الوفد الإيراني إلى الرياض الأربعاء لزيارة وإعادة فتح السفارة والقنصلية تماشياً مع الاتفاق الأخير بين البلدين".

وأوضحت الوكالة أنّ "فريقاً سيسافر إلى جدة للتحضير لإعادة فتح القنصلية الإيرانية هناك وممثليتها في منظمة التعاون الإسلامي بينما سيبقى فريق الآخر في الرياض لإعادة فتح السفارة".