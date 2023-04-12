الاحتلال يبعد 6 فتية عن المسجد الأقصى المبارك لمدة شهر

أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 6 فتية مقدسيين عن المسجد الأقصى المبارك لمدة شهر.

وذكر محامي مركز معلومات وادي حلوة- القدس محمد محمود، أن القاضي قرر الإفراج عن 6 فتية، وهم عبدالله ادكيدك، أمير البزلميط، ماهر العباسي، آدم الصفدي، محمود العباسي، صهيب الرجبي، بشرط الإبعاد عن الأقصى لمدة شهر، وحبس منزلي لمدة 9 أيام، وكفالة نقدية بقيمة 1000 شيكل لكل منهم، وكفالة طرف ثالث.

وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت الفتية الستة، الجمعة الماضي، فور خروجهم من المسجد الأقصى بعد أداء صلاة الجمعة.

وفي سياق آخر، مددت سلطات الاحتلال اعتقال الشاب مفيد العباسي ليوم الأحد القادم، علمًا أنه اعتقل أمس من منزله في حي راس العامود ببلدة سلوان.