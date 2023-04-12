"العمل الحكومي" تقرر صرف مبلغ مالي لأسر شهداء عدوان 2014 خلال الأسبوع القادم

قررت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء12/4/2023م، صرف مبلغ مالي، لأسر شهداء عدوان 2014م خلال الأسبوع القادم.

كما قررت اللجنة خلال جلستها الاسبوعية اليوم، صرف مخصصات كفالة حلقات تحفيظ القرآن الكريم خلال الأسبوع القادم، بالإضافة لصرف الربع الأول من مكافآت تصحيح امتحانات الثانوية العامة للعام 2022م خلال الأسبوع القادم.

وفيما يلي أبرز القرارات الصادرة عن لجنة العمل الحكومي اليوم:

⭕️ تصريح صحفي:

عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وأدانت اللجنة تصعيد الاحتلال لاعتداءاته بحق المسجد الأقصى، وتسهيل اقتحام المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال، والاقتحامات لمدن الضفة وارتقاء عدد من الشهداء خلال الأيام الماضية، وقصف عدد من المنشآت والأعيان المدنية بقطاع غزة.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والهيئات الحكومية، وأقرت محاضر إجتماعات لجان: (الشؤون الإدارية، اللجنة التوجيهية العليا للمياه والصرف الصحي، شؤون الأراضي الحكومية)، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة ما يلي:

🔻صرف الربع الأول من مكافآت تصحيح امتحانات الثانوية العامة للعام 2022م خلال الأسبوع القادم.

🔻صرف مخصصات كفالة حلقات تحفيظ القرآن الكريم خلال الأسبوع القادم.

🔻صرف مبلغ مالي، لأسر شهداء عدوان 2014م خلال الأسبوع القادم.

🔻تخصيص قطعة أرض بمدينة الزهراء، بغرض إنشاء مقر دائم للهيئة العامة للشئون المدنية.

🔻استملاك عدد من قطع الأراضي لصالح مشروع إنشاء آبار الاسترجاع شمال شرق قطاع غزة.

🔻إلغاء تخصيص عدد من قسائم الأراضي الحكومية، لمخالفتها شروط التخصيص الموقعة مع سلطة الأراضي.

🔻إعادة تشكيل اللجنة الفنية المساعدة للجنة التوجيهية العليا للمياه والصرف الصحي.

🔻تشكيل فريق حكومي برئاسة وزارة الأشغال العامة والإسكان لتحديث دراسة وتخطيط العشوائيات بقطاع غزة.

🔻اعتماد التقرير النهائي لأعمال لجنة ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية.

🔻اعتماد تقرير أعمال اللجنة العليا للتحول الرقمي الذكي للعام 2022م.

🔻اعتماد عدد من المحددات والآليات الحكومية المتعلقة بتنفيذ قانون التقاعد المعدل.

المكتب الإعلامي الحكومي

12 أبريل 2023م