"حماس" تدين منع الاحتلال لأبناء شعبنا المسيحيين في غزة من الوصول إلى القدس

ادانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات منع سلطات الاحتلال الصهيوني المواطنين الفلسطينيين المسيحيين في قطاع غزة من الوصول إلى الأماكن المسيحية المقدسة في مدينة القدس للاحتفال بعيد "الفصح المجيد" وذلك بإلغاء تصاريح السفر الخاصة بهم.

وقالت الحركة في تصريح صحفي:" نُعدُّ القرار تمييزاً عنصرياً وتضييقاً على حرية الفلسطينيين في الوصول إلى أماكنهم المقدّسة، وانتهاكاً فاضحاً لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني عبر الحرمان من حرية التنقل والحرمان من ممارسة الشعائر الدينية".

وأضافت:" أمام هذا المشهد الفاشي والمتكرر في كل عام تقريباً، فإننا نضع المجتمع الدولي بمؤسساته كافة أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ضمان حرية وصول الفلسطينيين إلى أماكنهم المقدّسة، والضغط على سلطات الاحتلال لاحترام القوانين والأعراف الدولية التي تكفل للمواطنين تحت الاحتلال حرية الحركة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

وجددت الحركة مطالبتها بإدانة جرائم الاحتلال وانتهاكاته ومحاسبة قادته وعدم إفلاتهم من العقاب.