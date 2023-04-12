سفارة فلسطين: الانتهاء من سفر أفواج معتمري قطاع غزة عبر مطار القاهرة

أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، عن اتمام مغادرة كافة رحلات العمرة لأهالي قطاع غزة في الموسم الحالي ، حيث غادر الفوج الرابع عشر والأخير من معتمري المحافظات الجنوبية لقطاع غزة عبر مطار القاهرة الدولي فجر الثلاثاء ، متجها إلى المملكة العربية السعودية.

ونقلت قنصل سفارة دولة فلسطين بالقاهرة مستشار أول د.نداء البرغوثي، تحيات سعادة سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح للمعتمرين أثناء تواجدها لوداعهم ؛ وأكدت أن دولة فلسطين تمكنت بتوجيهات فخامة الرئيس محمود عباس من تسيير رحلات العمرة للموسم الحالي لأبناء المحافظات الجنوبية، مشيرة إلى اكتمال مغادرة معتمري المحافظات الجنوبية حيث بلغ العدد الإجمالي للمسافرين 10370 معتمرا ومعتمرة ، تم تسيير رحلاتهم على مدى الأشهر الماضية ، معلنة موعد عودة آخر فوجين من المعتمرين في نهاية شهر أبريل الجاري.

وعبر سفير دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية السفير دياب اللوح عن خالص شكره للحكومة المصرية، والأجهزة الأمنية المصرية المعنية نظير جهودها الكبيرة والتسهيلات التي قدمتها لتمكين أبناء شعبنا في قطاع غزة من السفر لأداء العمرة بسلاسة ويسر ، مثمّنًا دور المملكة العربية السعودية وقنصلياتها لتعاونهم الكبير والعمل على تيسير كافة اجراءات سفرهم وعودتهم إلى قطاع غزة.

جدير بالذكر أن سفارة دولة فلسطين بالقاهرة خصصت خلية عمل من كادرها على مدار الساعة لإنجاز موسم العمرة بالشكل الذي ييسّر على أبناء الشعب الفلسطيني، بدء من استقبالهم في معبر رفح البري وصولا إلى مطار القاهرة الدولي ، و تقديم المساعدات اللازمة ومن ثم مرافقتهم بالحافلات التي خصصت لنقلهم إلى مطار القاهرة الدولي ومن ثم إنهاء الإجراءات اللوجستية المتعقلة بسفر المعتمرين ، والقيام بكافة الترتيبات اللوجستية والمتعلقة باصدار التأشيرات بالتعاون مع القنصليات السعودية وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الأوقاف و الشؤون الدينية وكافة جهات الاختصاص في دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية الشقيقة.

كان في وداع المعتمرين قنصل سفارة فلسطين بالقاهرة مستشار أول نداء البرغوثي و كادر سفارة فلسطين المعني بالإشراف على جميع مراحل مغادرتهم وإزالة جميع العقبات التي تواجههم في المطار.