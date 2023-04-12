بالصور مزهر يدعو لتوسيع رقعة المشاركة الفاعلة والداعمة للأسير الشيخ خضر عدنان

أكد ياسر مزهر عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الأربعاء 12/4/2023، ضرورة توسيع رقعة المشاركة الفاعلة والداعمة للأسير الشيخ خضر عدنان.

جاء ذلك خلال وقفة دعم وإسناد للأسير الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم الـ (67) على التوالي رفضًا لاعتقاله التعسفي، نظمتها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات العاملة صباح اليوم الأربعاء أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة.

وقال مزهر: "الشيخ خضر عدنان أيقونة الشعب الفلسطيني، يفرض معادلة جديدة في إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ (67) على التوالي رفضًا لاعتقاله التعسفي، كما فرضها في إضرابه ضد الاعتقال الإداري، محملًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الشيخ خضر عدنان".

وأشار مزهر إلى أن الوضع الصحي للشيخ خضر عدنان آخذ بالتدهور بشكل خطير، حيث أصبح يعاني من غباش في الرؤية وتشنج في اليدين، وحالات إغماء لأكثر من مرة، ويعاني من استفراغ دائم وقيء وقلة النوم، ولا يقوى على الحركة ودوخة مستمرة"

ودعا مزهر، الكل الفلسطيني بضرورة توسيع رقعة المشاركة الفاعلة والداعمة للأسير الشيخ خضر عدنان، والنزول إلى نقاط التماس والاشتباك مع العدو الصهيوني وإبقاء المقاومة مستعدة لنصرة الأسير الشيخ خضر عدنان في معركته المطالبة بالحرية أو الشهادة.





















