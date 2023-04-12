ارتفاع قائمة عمداء الأسرى في سجون الاحتلال إلى 396 أسيراً

ارتفعت قائمة عمداء الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إلى 396 أسيراً، وذلك بعد انضمام 53 أسيراً أنهوا عامهم الـ20 على التوالي في المعتقلات.

ومن بين هؤلاء الأسرى يوجد 38 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من 25 عاماً، ومنهم 25 أسيراً معتقلون منذ ما قبل اتفاق أوسلو.

وارتفعت قائمة "أيقونات الأسرى"، وهم من مضى على اعتقالهم أكثر من 30 عاماً بشكل متواصل، إلى 18 أسيراً، وذلك بعد انضمام الأسير ضياء الأغا عميد أسرى قطاع غزة والمعتقل منذ الثاني من أكتوبر 1992.

في غضون ذلك، يواصل الأسير خضر عدنان من بلدة عرابة قضاء جنين في الضفة الغربية، إضرابه عن الطعام لليوم الـ67 على التوالي، احتجاجاً على استمرار اعتقاله التعسفي.

ويعاني عدنان من أعراض صحية خطيرة، منها تقيؤ الدم المتكرر، وضعف وهزال شديدان، وفقدان للوعي بشكل متكرر، وصعوبة في الحديث والحركة والنوم، إضافة إلى صعوبة في التركيز، عدا عن الآلام الشديدة في كافة أنحاء جسده.

وتحتجز قوات الاحتلال الأسير عدنان حتى اليوم في عيادة سجن الرملة، في زنزانة فيها كاميرات، وتتعمد اقتحام زنزانته كل نصف ساعة، ويقوم السجانون بفتح الضوء عليه، وسط رفض لنقله إلى المستشفى، بحجة أنه يرفض إجراء الفحوص الطبية.