الارصاد الجوية الاسرائيلية تحذر : الطقس الأشد برودة وتوقعات بغرق عدد من المناطق

قالت دائرة الارصاد الجوية "الاسرائيلية" بأن الطقس اليوم، الأربعاء 17/4/2023، أشد برودة من المعتاد، تهطل الأمطار من شمالي البلاد إلى النقب في الجنوب، مصحوبة أحيانا بعواصف رعدية متفرقة وبرد، تتساقط الثلوج في جبل الشيخ بالجولان العربي السوري المحتل، وهناك خوف من السيول والفيضانات في المدن الساحلية والمنخفضة.

وبحسب توقعات دائرة الأرصاد الجوية فإنه من المتوقع حدوث موجة أخرى من الفيضانات في النقب، وإثر ذلك قررت "سلطة الطبيعة والمتنزهات" منع الدخول إلى الوديان والأنهار سيرا على الأقدام أو بالسيارة.

كما طالبت السلطة المسافرين الذين لا يزالون بالقرب من الوديان والأنهار في هذه المناطق مغادرة المنطقة دون تأخير، حرصا على سلامتهم.

ووفقا للشرطة فإنها أتمت الاستعدادات للتعامل مع الأحوال الجوية الماطرة والمتوقعة في جميع مناطق البلاد، والمصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة تؤدي إلى ارتفاع الأمواج وخطر الاستحمام في البحر.

كما دعت الشرطة المواطنين إلى عدم الاقتراب من مناطق الفيضانات ومجمعات المياه الخاضعة للرقابة، وذلك لخطر السقوط والانجراف والغرق.

وأعلن عن سد شوارع وطرقات، جنوبي البلاد، في وجه المسافرين تفاديا للأخطار وحرصا على سلامتهم.