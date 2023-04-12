المفتي يجيب: هل يجوز جمع صلاتي المغرب والعشاء في رمضان بسبب المطر؟

مع اشتداد الأمطار ليلة أمس الثلاثاء 12/4/2023، يسأل كثيرون حول ما إذا كان يوم مطير في رمضان فهل يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء ومتى تؤدى صلاة التراويح.

وأجاب الشيخ المفتي عبد الباري بن محمد خلة: أنه في شهر رمضان المبارك، وإن كانت رخصة الجمع بسبب المطر ماضية إلا أنه لا يشرع هنا؛ حفاظاً على صلاة التراويح.

وفيما يلي نص الفتوى:

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد،

فالجمع بين الصلوات رخصة إذا وجد سببها، كالمطر والسفر، وقد تقدم على العزيمة أحيانا، وقد تقدم العزيمة عليها أحيانا أخرى.

وفي رمضان، وإن كانت رخصة الجمع بسبب المطر ماضية إلا أنه لا يشرع هنا؛ حفاظا على صلاة التراويح، وإن كان ذلك جائزا، حيث يصلون المغرب والعشاء جمعا، ويؤخرون صلاة التراويح بعد دخول وقت العشاء، لكننا لا ننصح بهذا، بل يبقى الأمر على العادة، فتصلى المغرب في وقتها، والعشاء والتراويح في وقتهما. والله أعلى وأعلم.