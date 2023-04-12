وصول وفد إيراني للسعودية للتحضير لإعادة افتتاح السفارة والقنصلية الإيرانيتين

قالت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء 12/4/2023: إن وفداً إيرانياً وصل إلى المملكة العربية السعودية من أجل التحضير لإعادة افتتاح السفارة والقنصلية الإيرانيتين.

وكان وفد سعودي وصل في الثامن من أبريل، إلى إيران ناقش خلالها آليات إعادة افتتاح سفارة المملكة في طهران وقنصليتها العامة في مشهد.

وتأتي الزيارات المتبادلة، في إطار تنفيذ "الاتفاق الثلاثي" الموقع في العاشر من مارس/آذار بين الدوليتين برعاية الصين، لإعادة العلاقات المقطوعة منذ 2016.

وتعهد الوزير السعودي، فيصل بن فرحان، ونظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في بكين بالعمل من أجل استباب الأمن والاستقرار في منطقة الخليج.

وجاء في بيان مشترك أن الطرفين "أكدا على أهمية تنفيذ بنود اتفاقية بكين بشكل يعزز الثقة والتعاون من أجل إحلال الأمن والاستقرار والرفاهية في المنطقة".