عطايا: لولا التطبيع والتواطؤ العربي لما تجرأ الاحتلال ومستوطنوه على اقتحام المسجد الأقصى

صفا أهدى القائد النخالة كتاب "أسرى فلسطين ولبنان والجولان"

التقى عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وممثلها في لبنان الأستاذ إحسان عطايا، رئيس الشبكة العالمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني الرئيس المؤسس لمركز الخيام محمد صفا.

توقف عطايا وصفا أمام اقتحامات جيش الاحتلال الوحشية وقطعان مستوطنيه للمسجد الأقصى المبارك والاعتداءات الهمجية على المعتكفين والمرابطين والمصلين، حيث أكد عطايا أن هذه الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى ما كانت لتتجرأ عليها قوات الاحتلال لولا التطبيع والتواطؤ العربي الرسمي، والصمت الدولي والعالمي، محييا بطولات المعتكفين ومقاومتهم لوحشية المستوطنين وإرهابهم.

كما استعرض عطايا وصفا قضية المعتقلين الفلسطينيين وإضراب الأسير الشيخ خضر عدنان منذ أكثر من ٦٥ يوما، احتجاجا على اعتقاله الإداري، وتدهور حالته الصحية.

عطايا وصفا أشارا إلى قضية المرضى وضرورة إعطاء قضيتهم الاهتمام والأولوية، وخاصة قضية الأسير وليد دقة.

صفا وضع عطايا في أجواء مشاركة مركز الخيام في الدورة ال٥٢ لمجلس حقوق الإنسان، وتسليمه نداء زوجة الأسير خضر عدنان لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإطلاقه في الندوة التي نظمها المركز في المجلس.

من جهته أثنى عطايا على التحرك الدولي لمركز الخيام في مجلس حقوق الإنسان والمحافل العالمية، داعيا إلى تطوير هذا التحرك، وحشد كل الطاقات وتنسيقها، من أجل مواكبة دولية فاعلة لمقاومة الأسرى ونضال الحركة الأسيرة الفلسطينية، ولما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر وعمليات قتل وإعدامات يومية تستوجب تضامنا وإدانة عربية ودولية شديدة وحازمة.

صفا سلم عطايا كتاب "أسرى فلسطين ولبنان والجولان" هدية لأمين عام حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة.