تراجع سعر الدولار مقابل ارتفاع أسعار الذهب اليوم

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً، اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار، وسط ترقُّب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية، المقرر نشرها في وقت لاحق من اليوم، لاستقاء مؤشرات على مدى اقتراب أسعار الفائدة من ذروتها.

وارتفع الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.1%، إلى 2005.18 دولاراً للأونصة، بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1%، إلى 2020.10 دولارات.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، ما يجعل المعدن النفيس، أقل سعراً بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ويُعدّ الذهب ملاذاً للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلّل جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

وعزّز تقرير قوي للتوظيف في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، الرهانات على أن يرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وتظهر خدمة "فيدووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" أنّ الأسواق تتوقّع، بنسبة 68.9%، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة من دون تغيير عند 25.06 دولارات للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 0.3% إلى 997.49 دولاراً، والبلاديوم بنسبة 0.7% إلى 1456.08 دولارات.