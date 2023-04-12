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بالفيديو
مشاهد مؤلمة لأول مرة لاغتيال الشهيدين نضال خازم ويوسف شريم في جنين
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:18 ص
12 ابريل 2023
مشاهد مؤلمة لأول مرة لاغتيال الشهيدين نضال خازم ويوسف شريم في جنين
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