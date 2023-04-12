ترامب : حتى لو أدانتن ي المحكمة لن أنسحب من الانتخابات الرئاسية

أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب ، أمس الثلاثاء، إنه لن ينسحب من الانتخابات الرئاسية لعام 2024 حتى لو أدين في قضية جنائية تم رفعها ضده في نيويورك.

وقال ترامب عن الديمقراطيين بأنهم حزب "المعلومات الخاطئة"، مؤكدًا أنهم يستهدفون المرشحين المحتملين في الانتخابات.

وكان ترامب قد تم اتهامه من قبل هيئة محلفين في مانهاتن الشهر الماضي بتهم تتعلق بدفع أموال لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز. وقد تم تقديم ترامب للتحقيق، فيما وصف القضية بأنها "مطاردة ساحرات" ضده.

وأثار ترامب شكوكًا حول قدرة جو بايدن على المنافسة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، مشيرًا إلى نائبته كامالا هاريس كمرشحة بديلة محتملة.

وقد أعلن ترامب بالفعل ترشحه لعام 2024، في حين صرح بايدن بأنه يعتزم الترشح ولكنه لم يكن جاهزاً بعد للإعلان رسمياً عن خططه.