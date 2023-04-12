نادي الأسير: أحد قادة معركة مخيم جنين يدخل عامه الـ"22" في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:24 ص
12 ابريل 2023
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أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأربعاء 12/4/2023 ، أن الأسير علي سليمان السعدي (الصفوري) 60 عاماً أحد قادة معركة جنين  ، دخل اليوم عامه الـ22 في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله في نيسان عام 2002.

وتعرض الأسير السعدي للمطاردة والملاحقة قبل اعتقاله، كما وواجه الاعتقال منذ أواخر السبعينات ، وانخرط في النضال مجددًا أبان انتفاضة الأقصى، وكان من أبرز قادتها في المخيم

عقب اعتقاله واجه تحقيقًا قاسيًا وطويلًا، وحكم عليه الاحتلال لاحقًا بالسّجن المؤبد 5 مرات، و50 عامًا

يعتبر السعدي من الأسرى الفاعلين في سجون الاحتلال، فقد حصل على البكالوريوس في التاريخ ، وفقد والدته خلال سنوات أسره وحُرم من وداعها ، وهو متزوج وهو أب لخمسة من الأبناء.

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