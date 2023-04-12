بالفيديو مانشستر سيتي يُدمر بايرن ميونخ بثلاثية ويقترب من نصف نهائي الأبطال

اكتسح فريق مانشستر سيتي ضيفه بايرن ميونخ الألماني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ليلة أمس الثلاثاء، في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2022-2023، في اللقاء الذي جرى على ملعب "الاتحاد".

وسجل الأهداف الثلاثة لمانشستر يونايتد كل من الإسباني رودريغو، والبرتغالي برناردو سيلفا، والنرويجي إيرلينغ هالاند في الدقائق (27، 70، و76) على الترتيب.

الفوز العريض يقرب فريق مانشستر سيتي من التأهل إلى الدور قبل النهائي للبطولة "التشامبيونز ليغ"، بالرغم من أن مباراة الإياب ستجري على ملعب "أليانز أرينا" معقل الفريق البافاري، يوم الأربعاء 19 أبريل الجاري.

يشار إلى أن المتأهل من هذه مواجهة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ سيلعب في الدور قبل النهائي للبطولة القارية المرموقة، مع الفائز من المواجهة بين ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، وتشيلسي الإنجليزي.