الأرصاد: استمرار المنخفض الجوي وأجواء باردة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الأربعاء 12 ابريل 2023، أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي المصحوب بكتلة هوائية باردة حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدني من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله زخات من الامطار على مختلف المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها في بعض الهبات الى 60 من/ ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو باردًا إلى شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية ويتوقع بمشيئة الله سقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحياناً والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.