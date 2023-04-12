بالفيديو شبان يحرقون برج عسكري تابع للاحتلال عند حاجز مخيم شعفاط

تمكن شبان فلسطينيون، فجر اليوم الأربعاء، من إحراق برج عسكري تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، اندلاع النيران في البرج العسكري التي تستخدمه قوات الاحتلال للمراقبة، بعدما أطلق عليه الشبان ألعاب نارية.

واندلعت مواجهات بعد منتصف هذه الليلة، بين شبان قوات الاحتلال في البلدة القديمة بمدينة القدس، فيما أطلقت جيش الاحتلال قنابل إنارة في أجواء بلدة الرام وجبع شمال المدينة.

وأفادت مصادر مقدسية، باندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال عند باب المحلس أحد أبواب المسجد الأقصى في البلدة القديمة، حيث تصدى الشبان للقوات بإطلاق المفرقات النارية.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن القوات قامت بإطلاق قنابل الصوت والغاز باتجاه الشبان، إضافة إلى ملاحقتهم في الشوارع الضيقة.

وفي السياق، أطلق جيش الاحتلال عددًا من قنابل الإنارة في أجواء الرام وجبع اللتان تشهدان مواجهات يومية بين الأهالي والقوات "الإسرائيلية" التي تقمع المواطنين بقوة السلاح.

وفي الخليل، اندلعت أيضًا، مواجهات في مخيم العروب وسط اطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز من قوات الاحتلال باتجاه المواطنين.

وتشهد قرى ومدن الضفة والقدس المحتلتين، مواجهات متصاعدة بين المواطنين وقوات الاحتلال، ما تسفر عن ارتقاء شهداء واصابات واعتقال العشرات.