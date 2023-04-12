أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 12 أبريل 2023-سعر الذهب بالريال السعودي

سجلت أسعار الذهب اليوم في السعودية ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات الأربعاء 12 أبريل 2023، مع صعود "الثمين" عالميا.

يأتي ارتفاع الذهب في السوق السعودي مع الصعود العالمي في أسعار المعدن النفيس بدعم ترقب بيانات التضخم الأمريكي المقرر إعلانها اليوم الأربعاء، والتي ستكون الفيصل في تحديد توجهات أسعار الفائدة الأمريكية.

ماذا يحدث في الذهب عالميًا؟

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء عالميًا مع تراجع الدولار، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر في تحركات الأسواق خاصة أنها قد توجه قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1994 دولاراً للأوقية، بعد أن كانت منخفضة أكثر من 1% خلال تعاملات الثلاثاء، وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 %إلى 1994.60 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 % مما يجعل المعدن الأصفر أقل سعرا بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين التي من المقرر صدورها غدا الأربعاء بحثا عن مزيد من الوضوح بشأن اتجاه أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأمريكي في مايو/ أيار.

كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيعا وشراء؟

سجل سعر غرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية ارتفاعاً طفيفاً إلى مستوى 241.2 ريال (64.32 دولار) مقابل 240.97 ريال أمس، بحسب منصة "gold-price-today".

وسعر الذهب في السعودية يعتمد في المحال والمتاجر على عوامل مضافة أخرى تتضمن المصنعية والنوع والمصدر وكذلك العلامة التجارية.

وزاد سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 اليوم إلى مستوى 211 ريالا (56.29 دولار) مقابل 210.85 ريال، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية 180.9 ريال (48.24 دولار)

أسعار الذهب اليوم في السعودية مع المصنعية

وسجل متوسط سعر شراء الذهب الجديد بعد المصنعية في السعودية 258.87 ريال لعيار 22 وفقا لمنصة "saudi-gold-price-today".

كما بلغ سعر عيار سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 249.22 ريال، بينما سجل سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 242.5 ريال .

أسعار الذهب اليوم في السعودية المستعمل

وفيما يخص أسعار الذهب المستعمل في السعودية، فقد سجل متوسط سعر بيع الذهب القديم في السعودية نحو 206.2 ريال للغرام عيار 21، وبلغ 216.2 ريالا للغرام من عيار 22 وفق "saudi- gold- price".

وبلغ متوسط سعر بيع الذهب المستعمل في السعودية 176 ريالا للغرام عيار 18.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

سجلت سبيكة الذهب التي يبلغ وزنها 1 كيلوغرام في السعودية 243.061 ألف ريال.

وتختلف أسعار سبائك الذهب في السعودية وفقا لحجمها فهناك سبائك ذهب وزنها 100 غرام وأخرى 50 غراما كذلك 40 غراما حتى 5 غرامات وتكون من عيار 24 قيراطا.

الذهب إلى أين؟

قال هاريش في. رئيس أبحاث السلع الأولية في جيوجيت للخدمات المالية: "إن الذهب تراجع بسبب عمليات جني الأرباح على خلفية توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي وما أعقبه من تقرير يوم الجمعة الذي أظهر نموا قويا في الوظائف في الولايات المتحدة إلى جانب استقرار الدولار".

وأظهرت بيانات نشرتها وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة زيادة الوظائف غير الزراعية بواقع 236 ألف وظيفة في مارس/ آذار، مقابل توقعات عند 239 ألفا. كما أظهرت البيانات أن معدل البطالة انخفض إلى 3.5 بالمئة مقابل 3.6 بالمئة في الشهر السابق.

وعادة ما ينظر للذهب باعتباره أداة للتحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة هذا الأصل الذي لا يدر عائدا.

وعلى الجانب الآخر، ارتفع معدل البطالة الأمريكية بـ 3.5% في مارس/ آذار، أقل من توقع الخبراء بأن تظل النسبة كما كانت في فبراير/ شباط عند 3.6%.

وأضاف هاريش: "التوقعات قصيرة الأجل لا تزال متفائلة بالنسبة للذهب. وطالما ظلت الأسعار فوق 1920 دولارًا، فهناك فرص لاستمرار التوقعات الصعودية".