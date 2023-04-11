رقم خيالي: هذا ما أنفقه السعوديون على المقاهي والمطاعم خلال 2022

أعلنت مصادر إعلامية رسمية سعودية اليوم الثلاثاء 11/4/2023، عن حجم انفاق المواطنين في المملكة على المقاهي والمطاعم خلال العام الماضي 2022 .

وقال تقرير نشرته صحيفة عكاظ ان السعوديين حجم مشتريات الأفراد من المطاعم والمقاهي والطعام والشراب في السعودية خلال عام 2022 وصل إلى 162.58 مليار ريال (43.3 مليار دولار)، معادلة نحو 29.13% من إجمالي المشتريات الأخرى عبر خدمة نقاط البيع.

وتقول تقارير حكومية رسمية ان إجمالي قيمة المبيعات للقطاعات كلها بلغت 559.13 مليار ريال (149 مليار دولار)، من خلال 7.26 مليار عملية، ومتوسط قيمة العملية الواحدة نحو 77 ريالاً (20.53 دولار) وقد احتلت قطاعات الطعام والشراب والمقاهي المرتبتين الأولى والثانية ثم قطاع الخدمات المتنوعة في المرتبة الثالثة بـ59.91 مليار ريال (15,971 مليار دولار).

وقالت الدراسة الحكومية ان قطاع الملابس والأحذية حل في المرتبة الرابعة بمبيعات قيمتها 42.15 مليار ريال (11,236 مليار دولار)، ومبيعات القطاع الصحي في المرتبة الخامسة بـ38.17 مليار ريال (10,175 مليارات دولار).

وتعمل المملكة العربية السعودية على تنمية منشآتها السياحية في ظل التوجهات الجديدة في المجتمع السعودي حيث الاستفادة من جذب السياحة وتشغيل الايدي العاملة في هذا القطاع

ويوجد في السعودية وفق التقارير الحكومية 50 ألف مطعم، و 100 شركة تعمل بمجال تقديم المنتجات الغذائية الجاهزة من خضراوات وحبوب ولحوم ودجاج وعصائر وغيرها.