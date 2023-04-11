أوقاف رام الله تنهي استئجار حافلات نقل الحجاج للأراضي السعودية

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب أن الوزارة أنهت إجراءات استئجار حافلات نقل حجاج فلسطين (المحافظات الشمالية) إلى الأراضي السعودية لموسم حج 1444هـ/2023م .

وأوضح أبو الرب أن اللجنة الوزارية المشكّلة بقرار من مجلس الوزراء وتضم أعضاء لجنة الحج والعمرة في الوزارة ومندوبي وزارة النقل والمواصلات والمالية – اللوازم العامة ومراقب من ديوان الرقابة المالية والإدارية عملت على إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بفتح عطاء النقل الخارجي لموسم الحج القادم .

وأشار أبو الرب أن توجيهات وزير الأوقاف حاتم البكري أكدت ضرورة إنهاء كافة ترتيبات نقل الحجاج اللازمة في الوقت المناسب، مع الحرص على اختيار وسيلة النقل المناسبة والحديثة والتي توفّر كل متطلبات الأمان على مبدأ الأخذ بالأسباب.

وأكد أبو الرب، التزام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بكافة الأنظمة والتعليمات المنظمة لموسم الحج والتي تصب جميعها في خدمة الحاج وتعمل على تحقيق رؤية ورسالة الوزارة بتنظيم موسم حج مريح وأداء المناسك بكل يسر وسهولة.

وشكر أبو الرب، المملكة الأردنية الهاشمية على الجهود والتسهيلات التي تقدمها لحجاج ومعتمري بيت الله الحرام عبر معبر الكرامة/ جسر الملك حسين بشكل خاص، ولأبناء شعبنا الفلسطيني الذين يتنقلون يوميا عبر الجسور بشكل عام، مؤكدا على الدور الأردني المهم والمواقف الداعمة للحق الفلسطيني في مختلف المحافل العربية والدولية وعلى كافة الصعد.

بدوره، أوضح مدير عام الحج والعمرة محمود حمد أنه تم استئجار 110 حافلات (VIP) 30 راكب، وسيتم مرافقتها بورش فنية متنقلة لكل مجموعة حافلات في حال حصل أي عطل أثناء المسير لا سمح الله .

وأشار أن عملية استئجار الحافلات تمت بعد الإعلان عن عطاء لنقل حجاج دولة فلسطين (المحافظات الشمالية) وفق الإجراءات القانونية المتبعة، وأنه تم التقديم له من قبل خمس شركات مرخّصة ومؤهلة، وتم إرساء العطاء على الشركة التي قدمت أفضل الأسعار والخدمات بحضور جميع الجهات المعنية .

وبين حمد أن لجنة استئجار الحافلات تابعت موضوع الاستئجار في العاصمة الأردنية عمّان، بالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين لدى الأردن، وبمشاركة سكرتير أول بسام حجاوي، وأنه سيتم استلام أولي لكافة الحافلات من خلال لجنة مختصة منتصف أيار القادم.