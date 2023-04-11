تحديد موعد عيد الفطر في فلسطين فلكيًا

حدد الجمعية الفلكية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 11/4/2023، موعد أول يوم لعيد الفطر السعيد 2023.

وأوضحت الجمعية في بيان مقتضب، أن الحسابات الفلكية التي قامت بها، تشير إلى أن هلال شهر شوال للعام 1444 هجرية سيولد صباح يوم الخميس الموافق 20 نيسان في تمام الساعة 06:12 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لفلسطين، وعليه من المتوقع أن يكون يوم الجمعة 21 نيسان هو غرة شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر السعيد.

وبينت الجمعية الفلكية، أن الشمس ستغرب يوم الخميس الموافق 20 نيسان في مدينة القدس في تمام الساعة 18:11 دقيقة، بينما سيغرب القمر في تمام الساعة 18:37 دقيقة، ويمكث 26 دقيقة، ويكون عمره لحظة الغروب 11 ساعة و59دقيقة.

وبناء على المعايير الفلكية، فإنه من المتوقع أن يُرى الهلال من أجزاء من أفريقيا وأمريكا وأماكن أخرى، وبما أن الهلال سيغرب في كافة الدول العربية والإسلامية بعد غروب الشمس فعلية من المتوقع أن تعلن معظم الدول العربية والإسلامية، وبما في ذلك السعودية، ان عيد الفطر السعيد سيكون يوم الجمعة الموافق 21 نيسان وبذلك تكون مدة شهر رمضان لهذا العام 29 يوما