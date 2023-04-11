السعودية تحدد عطلة عيد الفطر 2023

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء 11/4/2023، موعد عيد الفطر السعيد حيث حددت إجازته بـ 4 أيام فقط.

وسيتوافق يومين من إجازة عيد الفطر السعيد هذا العام مع العطلة الأسبوعية الرسمية.

وقالت وزارة الموارد البشرية السعودية:"أن مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعيْن الخاص وغير الربحي من نهاية دوام يوم الخميس 29 رمضان الموافق 20 أبريل لمدة 4 أيام."

وتابعت: على صاحب العمل التقيُّد بما ورد في الفقرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.