رجيم عيد الفطر 2023- كيف تخسر وزنك بسهولة في عيد الفطر 2023

الجميع ينتظر عيد الفطر المبارك، بعد انتهاء شهر رمضان المبارك 2023، للاستمتاع بكوب الشاي بالحليب مع طبق الكحك والبيتي فور، ولكن إذا كنّا نريد الحفاظ على صحتنا ونتخلص من الوزن الزائد سنشعر بالانزعاج، في حين يمكن استقبال فرحة العيد دون قلق من تناول ما نحب ولكن باتباع رجيم عيد الفطر 2023 الذي يمكن تنفيذه بسهولة.

رجيم عيد الفطر 2023

أهمية رجيم عيد الفطر 2023 أنه يجعلنا قادرين على تناول الكحك والبسكويت والحلويات دون أن نكتسب مزيدا من الوزن، أو أن نخشى من العادات الغذائية الخاطئة التي أتبعناها خلال شهر رمضان، ويساعدنا على الحفاظ على صحتنا ولياقتنا البدنية دون حرمان.

هناك أكثر من طريقة لاتباع رجيم عيد الفطر 2023 منها ما يتعلق بتقليل الكميات وتناول وجبات محددة ومُعدة خصيصا لك، فيمكنك اتباع هذا الدايت خلال أيام العيد:

الفطور

قطعة كحك + كوب شاي بالحليب (أو مشروبك الصباحي المفضل).

أو قطعة غريبة و2 قطعة بسكويت + شاي بالحليب.

أو نصف رغيف خبز + قطعة جبنة قريش + ثمرة خيار

الغداء

طبق سلطة + سمكة رنجة مشوية قليلة الملح مع الليمون + نصف رغيف خبز.

أو 5 ملاعق أرز + صدر دجاج مشوي (أو قطعة لحم خالية من الدهون) + طبق سلطة كبير.

أو 2 سمك مشوي + 5 ملاعق أرز + طبق سلطة كبير.

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العشاء

قطعة كحك + مشروب عشبي (أو شاي بالحليب) + ثمرة فاكهة.

أو قطعة غريبة + كوب زبادي + ثمرة فاكهة.

أو بيضة مسلوقة + كوب عصير طبيعي

الوجبات الخفيفة

كوب من الترمس والحمص المسلوق.

أو من 10 إلى 15 حبة من الكاجو أو أي مكسرات.

أو ثمرة فاكهة.

أو ثمرة خيار - جزر - طماطم.

السعرات الحرارية في كحك العيد.. 8 نصائح لتجنب زيادة الوزن

كيف تعمل دايت في العيد؟

تمضية العيد وأجوائه المرحة، لا يعني أن تفسد نظامك الغذائي، ولا تعتمد على خطة الدايت بعد انقضاء عيد الفطر، ولكن الاأفضل أن تبدأ في رجيم عيد الفطر 2023 لأن التخلص من الوزن الزائد أو الحفاظ على وزنك الحالي يجب أن يكون روتين يومي وأسلوب حياة طويل الأجل.

بالنسبة للبعض يبدو صعبا اتباع رجيم مدى الحياة، وخاصة في أيام الأعياد والمناسبات، ولكن ما نطرحه هو نظام غذائي يجعلك تستمتع وتتناول ما تحب ولكن بذكاء وحكمة، وفي عيد الفطر يمكنكم اتباع رجيم متنوع ومتكامل العناصر الغذائية عن طريق حساب السعرات الحرارية.

يمكن تناول عدد معين من قطع كحك العيد وحلوياته من خلال حساب السعرات الحرارية لكل قطعة، فالمفترض أن احتياج الشخص البالغ للسعرات الحرارة يساوي:

من 1000 إلى 1800 سعر حراري للأطفال أقل من 6 سنوات.

من 1200 إلى 3200 سعر حراري للأطفال أكبر من 6 سنوات والمراهقين.

من 1500 إلى 3000 سعر حراري للبالغين (حسب النوع، فالرجال يحتاجون إلى سعرات حرارية أكثر).

السعرات الحرارية في الكحك والبسكويت

أما عدد الكالوريز في الكحك وحلويات عيد الفطر هي التي تحدد الكمية المسموح لك بتناولها، وتبلغ السعرات الحرارية لكل جرام كعك على 4 سعرات حراية، مما يعني أن كل قطعة من الآتي- وفقا لتطبيق الكوتش- يمكن أن تساوي:

كحك سادة = 280 سعر حراري (تتغير وفقا للحجم).

غُريبة = 150 سعر حراري.

البسكويت = 100 سعر حراري.

البيتي فور = 80 إلى 100 سعر حراري.

كحكك بالملبن أو العجوة = 200 إلى 240 سعر حراري.

معمول سادة = 100 سعر حراري.

معمول بالعجوة = 120 إلى 140 سعر حراري.

وبهذا تتناول من الكحك والبسكويت والبيتي فور الكميات التي لا تتخطى عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها جسمك في اليوم، والتي يُفضل ألا تتعدى 2000 سعر حراري، مع عدم نسيان حساب السعرات الحرارية للوجبات الأخرى.