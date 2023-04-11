القيادي شهاب يدعو الإعلام المقاوم لحماية وعي الأمة لصالح تحرير القدس

حث مسؤول المكتب الإعلامي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب اليوم الثلاثاء 11/4/2023، الإعلام المقاوم على حماية وعي الأمة والإسهام في وحدة شعوبها على هدف محوري وهو العمل من أجل تحرير القدس.

وأبرق شهاب، خلال الحفل السنوي بمناسبة يوم القدس العالمي، بالتحية إل كل الشهداء، وإلى محور المقاومة الذي يقف بكل صمود وعنفوان وبسالة دفاعًا عن فلسطين والمسجد الأقصى.

وأكد، أن يوم القدس في فلسطين يحييه الشهداء بدمائهم والأسرى ببطولاتهم والمقاومون في كل الساحات وهم يقفون في الخنادق الأولى.

وشدد على أن واجب الإعلام أن يسلط الضوء على البطولات العظيمة التى يسجلها المقاومون في مختلف الساحات، ونشر الحقائق إلى كل الأمة.

واعتبر شهاب، أن محاولات التطبيع التي تخترق عالمنا العربي والإسلامي انتهاك للسيادة لأنها على عكس إرادة الشعوب التي ترغب بالقيام بواجباتها تجاه فلسطين.