ما هو فضل قيام الليل في العشر الأواخر من رمضان 2023 | دعاء العشر الاواخر مكتوب

فضل قيام الليل في العشر الأواخر من رمضان 2023 ، وفي هذه الأيام المباركة يحرص كل مسلم صائم من هذا الشهر الكريم على مزيد من الطاعات والعبادات من أجل التقرب إلى الله عزوجل ويبحث آلاف من الأشخاص في هذه الأوقات على جوجل الشهير من أجل الوصول إلى فضل قيام الليل في العشر الاواخر من رمضان وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري في كتابة هذه المقالة التي تم تداولها على المنصات الرقمية ، ومن أجل الوصول إليها يترتب على كل متابع ومهتم بعد هذه المقدمة في المواصلة بالمتابعة حتى السطر الأخير ونعكف يوميا في نشر العديد من المقالات التي نضع فيها معظم المواضيع المتعلقة في شهر رمضان .

فضل قيام الليل في العشر الأواخر من رمضان

وفي هذه الفقرات ، وضعنا لكم فضل قيام الليل ف العشر الاواخر من رمضان ، حيث نقلنا لكم احاديث نبوية تتحدث عن ذلك ، ونبدأ أولا عن بلال رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد»، (سنن الترمذي، 3549).

كما وارفقنا لكم في هذه الفقرة ، الحديث النبوي الثاني الذي يتحدث عن فضل قيام الليل في رمضان ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً، غفر له ما تقدم من ذنبه"، أما في الفقرات التي تلك ذلك وضعنا لكم دعاء قيام الليل في العشر الاواخر .

دعاء قيام الليل في العشر الأواخر من رمضان

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرات التي جاءت بعد هذه المقدمة على الفور دعاء قيام الليل في العشر الأواخر من رمضان حيث يمكن لكم الآن التعرف عليها بكل سهولة تامة ويترتب عليكم الان المواصلة في المتابعة .

أولا: في الدعاء الأول ، اللهم أعنا على دوام الذكر والشكر وحسن العبادة، وأعنا على صيام ما تبقى لنا من أيام في هذا الشهر الفضيل، اللهم اكتب لنا الخير ويسر لنا الخير واجعل حياتنا مليئة بالخير يا كريم.

ثانيا: في الدعاء الثاني، اللهم نسألك أن تتقبل منا كل عمل صالح نتقرّب به إليك يا رب العالمين، اللهم تقبل منا سائر الأعمال وسائر العبادات وتقبل منا الصيام والقيام، وتقبل منا الذكر وتلاوة القرآن الكريم، واستجب دعاءنا يا رب العالمين.

ونواصل معكم في تقديم ادعية قيام الليل في العشر الأواخر من رمضان 2023 ، ثالثا: في الدعاء الثالث ، ربنا تقبل منا صلاة قيام الليل في كل ليلة من الليالي العشر الأواخر من رمضان، واكتب لنا قيام ليلة القدر وتقبل منا سائر الأعمال يا كريم.

رابعا: في الدعاء الرابع ، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا أكثر، اللهم الطف بنا فيما جرب به المقادير ويسر لنا كلّ أمر عسير.

خامسا: في الدعاء الخامس في قيام الليل العشر الاواخر من رمضان ، اللهم إنّا نعوذ برضاك من سخطك في هذه الأيام العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل، ونعوذ يا رب العالمين بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ربنا اغفر لنا كل ذنب.

فضل قيام الليل في العشر الاواخر من رمضان

دعاء العشر الأواخر من رمضان مكتوب

ويمكن لكم الان وبكل سهولة من التعرف على دعاء العشر الاواخر من رمضان وهي التالي : أولا: اللهم اجعل هذه الليالي ساترة للعيوب ماحية للذنوب ومفرجة للكروب، اللهم اجعلها جابرة للقلوب، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم آمين

ثانيا: في الدعاء الثاني من دعا العشر الاواخر ، اللهّم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت”

ونواصل معكم تقديم الادعية ، ثالثا : اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.

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رابعا: في الدعاء الرابع ، اللهمّ إنّها العشر الأواخر في رمضان، وإنّا نسألك فيها أن لا تحرمنا أجر ليلة القدر، وأن تجعلنا مِمّن أعتقت رقابهم من نيرانك.

خامسا: في الدعاء الخامس ، اللهمّ إنّا نسألك في هذه الأيّام الكريمة أن لا تُشمِتَ أعدائنا بدائِنا، وأن تجعل القرآن العظيم شفاءنا ودواءنا، فنحن العليلون وأنت المُداوي، أنت ثقتنا ورجاؤنا، اللهمّ اجعل حُسن ظنّنا بك شفاءنا.

دعاء العشر الاواخر من رمضان 2023

تحميل دعاء العشر الأواخر من رمضان pdf

ونواصل معكم تقدم كافة المعلومات بخصوص هذا الموضوع حيث وضعنا لكم رابط تحميل دعاء العشر الأواخر من رمضان pdf ويترتب على الجميع الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــــــــــــــــا .

دعاء ليلة القدر 2023 لزوجتي

ويمكن لكم الان في هذه الفقرات في التعرف على دعاء ليلة القدر للزوجة ، أولا: في الدعاء الأول ، اللهم أحفظ لي زوجتي الحبيبة واجعل أيامها طيبة كقلبها النقي، طاهرة مثل روحها، فهو منحني السعادة أيامًا فامنحها السعادة دهرًا، اللهم في ليلة القدر أجعلنا قرة عين لبعضنا البعض.

ثانيا: في الدعاء الثاني ، ربي إني متفائل بك حد السماء السابعة، أرزقني في مستقبل عائلتي اللهم في ليلة القدر احفظ لي زوجتي وأهلي جميعًا، فأكتب لهم الخير دائمًا.

ثالثا: في الدعاء الثالث ، اللهم احفظ لي روحًا أحببتها ولا تريني يومًا دونها، اللهم بلغ زوجتي ليلة القدر لا تشكو ألمًا ولا حزنًا ولا همًا وارزقها يا رب خيرها وقبول طاعتها.

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على نشر تفاصيب فضل قيام الليل العشر الأواخر من رمضان pdf || دعاء العشر الاواخر مكتوب ومستجاب نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم ، وصوما مقبولا وكل وعام وانتم بألف خير.