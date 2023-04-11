تحميل دعاء العشر الأواخر من رمضان pdf || دعاء العشر الاواخر مكتوب ومستجاب ، وعمل فريق فلسطين اليوم الإخبارية على نشر هذه المقالة التي من خلالها تتمكنون بكل قوة من التعرف على دعاء العشر الاواخر من رمضان 2023 وتحميلها حيث راينا في الآونة الأخيرة وتحديدا مع دخول هذه الأيام المباركة عمليات بحث الكترونية واسعة تخطت العشرة آلاف عملية خلال يوم واحد وهذا الامر دفعنا بكل قوة في نشر هذه المقالة .

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دعاء العشر الأواخر من رمضان مكتوب

ويمكن لكم الان وبكل سهولة من التعرف على دعاء العشر الاواخر من رمضان وهي التالي : أولا: اللهم اجعل هذه الليالي ساترة للعيوب ماحية للذنوب ومفرجة للكروب، اللهم اجعلها جابرة للقلوب، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم آمين

ثانيا: في الدعاء الثاني من دعا العشر الاواخر ، اللهّم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت”

ونواصل معكم تقديم الادعية ، ثالثا : اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك

رابعا: في الدعاء الرابع ، اللهمّ إنّها العشر الأواخر في رمضان، وإنّا نسألك فيها أن لا تحرمنا أجر ليلة القدر، وأن تجعلنا مِمّن أعتقت رقابهم من نيرانك.

خامسا: في الدعاء الخامس ، اللهمّ إنّا نسألك في هذه الأيّام الكريمة أن لا تُشمِتَ أعدائنا بدائِنا، وأن تجعل القرآن العظيم شفاءنا ودواءنا، فنحن العليلون وأنت المُداوي، أنت ثقتنا ورجاؤنا، اللهمّ اجعل حُسن ظنّنا بك شفاءنا.

دعاء العشر الاواخر من رمضان 2023

تحميل دعاء العشر الأواخر من رمضان pdf

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دعاء ليلة القدر 2023 لزوجتي

ويمكن لكم الان في هذه الفقرات في التعرف على دعاء ليلة القدر للزوجة ، أولا: في الدعاء الأول ، اللهم أحفظ لي زوجتي الحبيبة واجعل أيامها طيبة كقلبها النقي، طاهرة مثل روحها، فهو منحني السعادة أيامًا فامنحها السعادة دهرًا، اللهم في ليلة القدر أجعلنا قرة عين لبعضنا البعض.

ثانيا: في الدعاء الثاني ، ربي إني متفائل بك حد السماء السابعة، أرزقني في مستقبل عائلتي اللهم في ليلة القدر احفظ لي زوجتي وأهلي جميعًا، فأكتب لهم الخير دائمًا.

ثالثا: في الدعاء الثالث ، اللهم احفظ لي روحًا أحببتها ولا تريني يومًا دونها، اللهم بلغ زوجتي ليلة القدر لا تشكو ألمًا ولا حزنًا ولا همًا وارزقها يا رب خيرها وقبول طاعتها.

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