دعاء ليلة القدر 27 رمضان 2023 مكتوب- دعاء ليلة القدر، مع بدء ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك 2023- 1444 هجري، فمن المؤكد أن ليلة القدر تحل على المسلمين في الليالي الفردية من العشر الأواخر من رمضان، لذا يستعد لها المسلمون على أكمل وجه، فمن أهم من يؤدي المسلم في هذه الليلة هو الصلاة وقراءة القرآن والدعاء لأن الأعمال المذكورة هي محببة لله سبحانه وتعالى وتقرب العبد من ربه.

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دعاء ليلة القدر Pdf، ذكر الله سبحانه وتعالى ليلة القدر في كتابه العزيز في سورة القدر، وذلك لأهمية هذه الليلة التي تحمل في طياتها الكثير الكثير من الأجر والثواب والأعمال الصالحة، لذا يستثمر المسلم الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك 2023- 1444 هجري، خاصة الليالي الفردية من الشهر الكريم، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، دعاء ليلة القدر 27 رمضان 2023 مكتوب دعاء ليلة القدر.

دعاء ليلة القدر رمضان 2023

دعاء ليلة القدر رمضان 2023، لأهمية ليلة القدر عند الله عز وجل، إذ كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يُحسسها في كل مرة، والدليل على ذلك ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيى ليله وأيقظ أهله وشد مئزره".

▪️اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات = يكتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة.

▪️اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة = أفضل الدعاء.

▪️اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار = أجمع الدعاء.

▪️اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني = دعاء ليلة القدر. — ّ (@__ithkr) April 8, 2023

دعاء ليلة القدر 2023

دعاء ليلة القدر 2023، لا يتوقف دعاء موحد عند حلول ليلة القدر 27 رمضان 1444، بل يمكن للمسلم أن يدعو ما يشاء في هذه الليلة المباركة، لكن لقد علَّم رسول الله -صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة -رضي الله عنها- دعاء تكثر تكراره ليلة القدرِ في حديث روته السيدة عائشة حيث قالت: "يا رسولَ اللَّهِ، أرأيتَ إن وافقتُ ليلةَ القدرِ ما أدعو؟ قالَ: تقولينَ: اللَّهمَ إنك عفوّ تحب العفوَ فاعفُ عنِّي"، "اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي".