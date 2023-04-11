د. حمدونة: المحكمة العسكرية تتواطأ مع أجهزة الأمن في قضية الأسير الشيخ "عدنان"

قال الباحث المختص في قضايا الأسرى الدكتور رأفت حمدونة اليوم الثلاثاء11/4/2023 أن المحكمة العسكرية تواطئت مع أجهزة أمن الاحتلال في قضية الأسير الشيخ "عدنان"، بتوجيه لائحة اتهام صورية وشكلية هروباً من اعتقاله الإداري بلا لائحة اتهام وبملف سرى تحسباً وتحاشياً من دخوله الاضراب المفتوح عن الطعام أسوة بالاعتقالات السابقة واصراره على الاضراب رفضاً للاعتقال الإداري .

ودعا د. حمدونة لأوسع حالة دعم ومساندة لإضراب الأسير الشيخ خضر عدنان، المضرب عن الطعام منذ ( 66 ) يوم متتالية في حالة صحية صعبة رفضًا لاعتقاله التعسفي ، في ظل دخوله مرحلة الخطر الشديد ونقصان الوزن وعدم القدرة على الحركة والآلام الكبيرة في كل أنحاء جسمه بسبب الهزال والضعف الشديدين خاصة أن الأسير الشيخ خضر عدنان دخل عدد من الإضرابات المفتوحة عن الطعام التي أثرت على صحته ، الأمر الذى يزيد من معاناته .