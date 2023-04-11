حرس الثورة: الإحتلال مضطرب بسبب خوفه وجهله لزمان ومكان العمل المستقبلي للمقاومة

شدّد رئيس اللجنة المركزية للانتفاضة والقدس في المجلس التنسيقي للإعلام الإسلامي، والمتحدث باسم حرس الثورة، العميد رمضان شريف، على أنّ "اضطرابات كيان الاحتلال الإسرائيلي، إنما هي كابوس وخوف يشهده بسبب عدم معرفة زمان ومكان العمل المستقبلي للمقاومة والفلسطينيين ضدهم"، لافتاً إلى أنّ هذه العلامات دليل على "اقترابنا من حرية فلسطين".

وأكّد رئيس اللجنة المركزية للانتفاضة والقدس في المجلس التنسيقي للإعلام الإسلامي، والمتحدث باسم حرس الثورة، العميد رمضان شريف، أنّ "ما نشهده اليوم في كيان الاحتلال الإسرائيلي، هو كابوس وخوف، سببه عدم معرفة زمان ومكان العمل المستقبلي للمقاومة والفلسطينيين ضدهم".

وخلال مؤتمر صحفي عقده بمناسبة اقتراب يوم القدس العالمي، اليوم الثلاثاء، قال العميد شريف إنّ "إحياء يوم القدس لهذا العام، في وضع هدأت فيه موجة جائحة كورونا في إيران ودول أخرى، سيتيح مرّة أخرى للشعوب إظهار الوحدة والتعاطف مع الفلسطينيين ضدّ كيان الاحتلال".

وفي إشارة إلى الإنجازات الاستراتيجية والحاسمة الأخيرة للمقاومة الفلسطينية ضدّ الاحتلال، أضاف العميد شريف: "اليوم، وأكثر من أيّ وقت مضى، نشهد وحدة وتنسيق وتآزر الجماعات الفلسطينية، فضلًا عن تشكيلها جبهة موحدة مناهضة للاحتلال من جنوب لبنان والجولان السوري إلى غزة والضفة الغربية".

ولفت المتحدث باسم حرس الثورة إلى أنّ "كيان الاحتلال يعاني من الانقسامات والخلافات الداخلية المتزايدة"، مؤكّداً أنّ "ما نشهده اليوم في كيان الاحتلال الإسرائيلي، هو كابوس وخوف، سببه عدم معرفة زمان ومكان العمل المستقبلي للمقاومة والفلسطينيين ضدهم".

ونوّه العميد شريف، في ختام المؤتمر، بأنّ "تعزيز البنية التحتية لجبهة المقاومة والظروف المضطربة لكيان الاحتلال هي علامة على إقترابنا من حرية فلسطين، لذا، نحتفل بيوم القدس العالمي هذا العام مع شعار فلسطين مركز وحدة العالم الإسلامي، والقدس على أعتاب نوع مختلف من الحرية".